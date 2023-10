Omega SA è un produttore svizzero di orologi di lusso con sede a Biel/Bienne, Svizzera. Fondata da Louis Brandt a La Chaux-de-Fonds nel 1848, l'azienda operava precedentemente come La Generale Watch Co. fino a incorporare il nome Omega nel 1903, diventando Louis Brandt et Frère-Omega Watch & Co.

