Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Offiga su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Offiga è la prima dashboard dedicata ai regali aziendali in India che semplifica la creazione di regali per aziende di tutte le dimensioni. Offre una gamma di funzionalità tra cui il monitoraggio dello stato in tempo reale di tutti gli ordini, la gestione degli indirizzi dei dipendenti o dei clienti, il download di un riepilogo degli stati degli ordini e molte altre funzionalità imminenti! Con la sua interfaccia intuitiva e potenti integrazioni, la nostra dashboard aiuta i team delle risorse umane e degli acquisti a gestire i regali in modo più efficiente ed efficace. Oltre 100 aziende leader a livello mondiale si affidano a Offiga per gestire tutte le loro esigenze di regali.

Categorie :

Sito web: offiga.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Offiga. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.