Natural Language Playlist esplora la relazione ricca e complessa tra linguaggio e musica e utilizza i modelli linguistici di Transformer per creare playlist. La raccomandazione musicale è qualcosa che è “chiuso a porte chiuse” in mancanza di un termine migliore. Devi aspettare una settimana per le tue canzoni, trovare la radio giusta per la canzone o sperare che un algoritmo ti sputi fuori quello che stai cercando. Dandoti accesso diretto a suggerimenti musicali intelligenti, spero di poter ampliare i tuoi orizzonti musicali e farti ascoltare alcuni buoni brani.

Sito web: naturallanguageplaylist.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Natural Language Playlist. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.