Guarda facilmente tutti i programmi televisivi francesi con Molotov, in Francia e in tutta Europa*. Sfoglia numerosi programmi in streaming: notizie e informazioni, serie TV francesi e americane, film, sport, documentari, reality, programmi per bambini, intrattenimento... Sfrutta le funzionalità di Molotov** dai 27 paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Islanda e Norvegia

