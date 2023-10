MixPay Protocol è un protocollo di pagamento decentralizzato che collega diverse catene, diversi token, diversi portafogli ed scambi. Finché accedono al protocollo MixPay, possono fornire ai propri utenti servizi di pagamento sicuri, semplici e gratuiti in qualsiasi parte del mondo contrassegnati da MixPay, senza che i commercianti debbano preoccuparsi di quale portafoglio o token il cliente utilizza per pagare, proprio come cosa Visa e Mastercard operano nel campo dei pagamenti tradizionali.

Sito web: mixpay.me

