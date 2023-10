Coin98 Wallet è il portafoglio multicatena e gateway DeFi numero 1 non custodito, progettato per connettere perfettamente gli utenti al mondo delle criptovalute in modo sicuro. Coin98 Wallet ti offre procedure veloci, convenienti e sicure per archiviare, inviare, ricevere e scambiare su 12 blockchain popolari, tra cui Bitcoin, Ethereum (token ETH e ERC20), Binance Smart Chain (token BNB e BEP20), Solana (token SOL e SPL ), Polkadot, Kusama, Avalanche, Huobi ECO Chain, Binance Chain (token BNB e BEP2), Celo, TomoChain e Tron. Prevediamo di supportare Thorchain, Polygon (Matic), Cosmos, Band, Fantom, Terra (Luna), Cardano e Dfinity nel prossimo futuro.

Sito web: coin98.com

