Minimax è una MetaApp Web3, un luogo in cui puoi interagire con molti protocolli DeFi divisi per categorie (Swap, Guadagna, Prendi in prestito, ecc.) e blockchain attraverso un'interfaccia unificata, pur avendo una panoramica di alto livello dello spazio Web3.

Sito web: minimax.finance

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Minimax. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.