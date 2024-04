MENU TIGER è un software di menu online senza codice. La sua soluzione di menu con codice QR è progettata per migliorare le operazioni quotidiane della tua azienda. Tutto ciò che i tuoi ospiti devono fare è scansionare il codice QR, effettuare l'ordine e pagare con il proprio dispositivo mobile. Progetta il tuo menu online ottimizzato per dispositivi mobili, il sito web del ristorante e i menu con codice QR specifici per tavolo. Gestisci più negozi in un unico account per monitorare facilmente vendite, ospiti e costi. Inizia a ricevere ordini al ristorante senza commissioni e integra le opzioni di pagamento contactless PayPal e Stripe (Google Pay e Apple Pay). Esegui promozioni sul tuo menu online per aumentare le entrate derivanti dagli ospiti. Fai crescere la tua presenza online condividendo il tuo sito web personalizzato sui tuoi social media. Raccogli il feedback dei clienti e la cronologia degli ordini per migliorare i tuoi servizi. MENU TIGER è offerto da QRTIGER, uno dei principali generatori di codici QR online utilizzato da marchi come Hilton, Hyatt, Ritz Carlton, Sodexo, AMAN e altre aziende in 147 paesi.

Categorie :

Sito web: menu.qrcode-tiger.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MENU TIGER. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.