Memsource è un sistema di gestione delle traduzioni commerciali basato su cloud e uno strumento di traduzione assistita da computer (CAT). È sviluppato da Memsource a.s., con sede a Praga, Repubblica Ceca. Secondo una ricerca di Deloitte, nel 2020 Memsource a.s è stata una delle 50 aziende IT in più rapida crescita nella Repubblica Ceca. Le funzionalità di Memsource includono memoria di traduzione, database di termini, controllo automatico della qualità, connettori CMS, API REST e connettori per motori di traduzione automatica di terze parti. Memsource è disponibile per sistemi Windows, Mac e Linux. È accessibile anche tramite un'applicazione mobile su dispositivi Android e iOS.

Sito web: cloud.memsource.com

