Il modo più semplice per partecipare alle avventure dei tuoi amici. Condividi i piani. Mantenere il contatto. Scopri i colivings. Mapmelon è un'app per mantenere i contatti con le persone che già conosci. Il nostro obiettivo principale è aiutare gli utenti a essere aggiornati sulle posizioni e sui Coliving dei loro amici in modo che possano condividere più momenti e scoprire il mondo insieme.

Sito web: mapmelon.com

