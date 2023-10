Macro Deck Web

Controlla e automatizza il tuo streaming, gioco, casa intelligente... con Macro Deck! Macro Deck è un software open source che può essere utilizzato come semplice macro pad o anche come potente soluzione di automazione per streaming, giochi, creazione di contenuti e altro ancora.

Sito web: macrodeck.org

