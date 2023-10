Literary Hub è un principio organizzativo al servizio della cultura letteraria, una fonte unica, fidata e quotidiana per tutte le notizie, le idee e la ricchezza della vita letteraria contemporanea. Ci sono più contenuti letterari online che mai, ma sono sparsi e si perdono facilmente. Con l'aiuto dei suoi partner - editori grandi e piccoli, riviste, librerie e organizzazioni no-profit - Lit Hub è un luogo in cui i lettori possono tornare ogni giorno per scrivere in modo intelligente, impegnato e divertente su tutto ciò che riguarda i libri.

Sito web: lithub.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Literacy Hub. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.