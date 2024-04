# Instagram Bio ha un limite di un collegamento, LINKTUBE lo risolve permanentemente e consente di aggiungere più collegamenti in INSTAGRAM BIO. LinkTube è la tua landing page personalizzata che può facilmente indirizzare traffico, visibilità e coinvolgimento per tutti i tuoi contenuti. In definitiva, LinkTube è un gateway con un clic per tutti i tuoi contenuti per promuovere azioni massicce come visualizzazioni di video di YouTube, abbonamenti e-mail, visualizzazioni di pagina per blog, incentivazione delle vendite per negozi Web o aumento di follower per i gestori di social media. Una pagina di destinazione altamente coinvolgente su LinkTube ti rende più visibile su tutte le piattaforme online, portando ulteriormente a un aumento fenomenale della portata online. In questo modo, LinkTube aiuta a catturare più occhi per i tuoi canali social insieme a un potenziale di traffico non sfruttato. Mentre LinkTube ti offre l'opportunità di creare una pagina di destinazione completamente personalizzata che ti offre di aggiungere quanti più collegamenti possibile in un unico URL. Ciò significa che con un solo clic i tuoi fan possono vedere tutti i tuoi contenuti promettenti, note importanti, video o podcast appena lanciati, post recenti del blog. Nella stessa pagina puoi anche mostrare attività online, prodotti o servizi appena lanciati. E puoi portare i tuoi follower sugli altri tuoi social media attraverso la smartpage. Quindi, utilizzando la smartpage LinkTube crei l'opportunità di visualizzare il massimo dei tuoi contenuti davanti alle persone con un solo clic!

Sito web: linktube.com

