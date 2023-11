Kutt è una piattaforma di gioco sociale e sportiva peer-to-peer (P2P) che consente ad amici e sconosciuti di utilizzare la propria conoscenza dello sport e di altri mercati per competere tra loro in una varietà di competizioni. Il prodotto di punta di Kutt è la nostra piattaforma di scommesse sportive, un gioco di abilità di livello superiore in cui puoi competere contro i tuoi amici e altri utenti prevedendo correttamente il risultato degli eventi sportivi. La competizione è molto più divertente quando è social: su Kutt, tutti hanno un profilo utente, quindi saprai sempre esattamente contro chi stai gareggiando (e potrai sempre inviare a quella persona un messaggio personalizzato dicendole quanto più sai sulla competizione). gioco di loro). Con una registrazione dettagliata, Kutt offre un modo divertente per monitorare le tue prestazioni rispetto ai tuoi concorrenti e la funzione Classifica della nostra app mostra gli utenti all'interno della comunità che hanno il miglior record di previsioni.

Sito web: kutt.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kutt. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.