Scrivi con elementi costitutivi della conoscenza riutilizzabili per creatività e collaborazione senza sforzo. Usa il threading e la ramificazione per creare contesto e connessione nel tuo pensiero, ricerca e conversazione. Perché i thread? Le discussioni sono elenchi di post brevi e correlati. I thread di Knovigator sono chiamati Quest. I brevi post che compongono le Quest sono chiamati messaggi. I messaggi possono rappresentare pensieri, ricerche o messaggi di chat. Possono essere referenziati e riutilizzati come elementi costitutivi nei thread futuri. Le missioni che li contengono sono private per impostazione predefinita ma sono indirizzabili tramite URL e facilmente condivisibili. In Knovigator, le missioni possono avere titoli che comunicano lo scopo della missione o ne riassumono i contenuti. I titoli sono utili per mantenere allineati i collaboratori e per comunicare rapidamente il contesto quando un messaggio nella missione corrisponde a una query di ricerca e viene restituito nei risultati di ricerca. Ramificazione Mentre scrivi, Knovigator ti consente di creare nuove missioni da qualsiasi messaggio nella missione attiva. Ciò rimuove l'attrito dalla tua scrittura lasciando che le tue idee fluiscano in molte direzioni senza essere ostacolate dalle decisioni sull'organizzazione. La ramificazione ti consente di sviluppare idee nel tempo invece di lasciare che il tempo inghiottisca la tua scrittura. La meccanica di ramificazione ti consente di strutturare la tua scrittura in nuovi modi non accessibili nei documenti tradizionali o nelle app di scrittura a thread singolo. Puoi annotare il tuo pensiero e la tua ricerca creando missioni per espandere o confutare un'idea. Puoi ramificare una ricerca per allegare una ricerca che supporti o confuti alcune affermazioni fatte nel messaggio principale. Puoi rispondere a messaggi particolari e ramificare conversazioni per esplorare più argomenti senza diluire il thread principale. Connessione Poiché le missioni di Knovigator sono composte da messaggi granulari, possiamo usarli come elementi costitutivi per creare nuovi thread. Possiamo citarli dal nostro nuovo thread per riutilizzare il nostro lavoro di conoscenza precedente e creare una connessione tra due contesti. In questo modo possiamo costruire una rete di concetti, idee, storie e conversazioni. Ciò è reso più semplice perché ogni volta che inizi una nuova missione o ti ramifichi, ti vengono presentate le missioni pertinenti. Puoi quindi citare qualsiasi messaggio che ritieni particolarmente utile con un solo clic. Cerca Giardinaggio Knovigator semplifica l'integrazione dei contenuti web che stai navigando nelle tue ricerche. L'estensione Chrome di Knovigator si integra perfettamente con i flussi di lavoro di ricerca esistenti, cura e cattura i contenuti che ritieni più interessanti. Knovigator ti consente di trasformare le tue query di ricerca in titoli di missione e di salvare i risultati di ricerca curati come messaggi da utilizzare come elementi costitutivi per altri thread. In alternativa, avvia una ricerca su Google da qualsiasi ricerca per aggiungervi contenuto web.

Sito web: knovigator.com

