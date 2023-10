Infomaniak kMeet

Infomaniak Meet è una soluzione di videoconferenza che rispetta la tua privacy durante tutte le tue discussioni. Non è richiesto alcun indirizzo e-mail, nessuna pubblicità e nessuna registrazione. Le tue discussioni non vengono analizzate e vengono trasmesse esclusivamente attraverso i server di Infomaniak in Svizzera.

Sito web: infomaniak.com

