Kisi è un software basato su cloud facile da usare per gestire l'accesso alle tue porte. Per l'accesso fisico utilizza l'app mobile del tuo smartphone o i badge sicuri per sbloccare e aprire la porta

Sito web: getkisi.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kisi. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.