Kickflip potenzia la creatività dei tuoi clienti, aumenta il loro coinvolgimento e aumenta le conversioni con un'eccezionale esperienza di personalizzazione del prodotto. Un personalizzatore visivo del prodotto con tutte le opzioni e varianti del prodotto personalizzato. Il personalizzatore di prodotto Kickflip consente ai tuoi clienti di aggiungere varianti di colore, testo, immagini o qualsiasi opzione di componente a un prodotto personalizzato in un'esperienza di creazione di prodotti eccezionale. Le anteprime in tempo reale delle personalizzazioni dei prodotti vengono visualizzate in più visualizzazioni per aiutare a visualizzare le illimitate varianti di prodotto che puoi offrire. Realizza personalizzazioni complesse nel modo più semplice con il personalizzatore intuitivo Kickflip. Caratteristiche principali: Anteprime di alta qualità: anteprima del prodotto in tempo reale con più angolazioni Prezzi dinamici: aggiornamenti dei prezzi in tempo reale man mano che i clienti effettuano selezioni personalizzate Colorazione in tempo reale: applica i colori in modo dinamico su aree personalizzabili del tuo prodotto Prodotto multicomponente: aggiungi/rimuovi pezzi di un prodotto e visualizza la combinazione Pacchetti di prodotti: crea offerte di prodotti mix&match visivi per facilitare le vendite. Prova subito il personalizzatore di prodotto Kickflip e aumenta le tue vendite con la personalizzazione del prodotto.

Sito web: gokickflip.com

