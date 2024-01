Crea il fattore WOW per aumentare le tue vendite con la visualizzazione 3D e la personalizzazione dei tuoi prodotti all'interno del tuo browser, sia su desktop che su dispositivo mobile. La possibilità di ruotare il prodotto e ingrandirlo per avere un'idea delle texture, dei dettagli e della qualità aumenterà in modo significativo il coinvolgimento del cliente. Expivi si collega perfettamente come plug-in sulla maggior parte delle piattaforme, come Shopify, Magento, SAP, Lightspeed e WooCommerce. Puoi anche collegare Expivi al tuo software ERP. Estendilo con WebAR: Expivi offre un'esperienza di realtà aumentata fluida e intuitiva per i tuoi clienti. Con un solo clic i tuoi clienti potranno visualizzare il prodotto personalizzato sui propri dispositivi mobili. Non sono necessari plug-in o lavori aggiuntivi, perché è già all'interno della piattaforma Expivi! I tuoi clienti scansionano l'ambiente circostante, posizionano il prodotto al suo interno e possono visualizzarlo immediatamente.

Sito web: expivi.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Expivi. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.