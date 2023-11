Khatapana è una piattaforma fintech progettata per aiutare le famiglie nepalesi a gestire le proprie transazioni finanziarie e migliorare la propria alfabetizzazione finanziaria. Gli individui e le piccole imprese possono monitorare gratuitamente il proprio flusso di denaro, sia in entrata che in uscita. Khatapana può aiutarti a gestire i tuoi affari finanziari in modo semplice, efficace ed efficiente.

Sito web: khatapana.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Khatapana. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.