Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), fondata nel 1951, è il leader globale per i servizi di archiviazione e gestione delle informazioni. Scelto da oltre 225.000 organizzazioni in tutto il mondo e con una rete immobiliare di oltre 85 milioni di piedi quadrati in più di 1.400 strutture in oltre 50 paesi, Iron Mountain archivia e protegge miliardi di beni di valore, comprese informazioni aziendali critiche, informazioni altamente sensibili dati e artefatti culturali e storici.

Sito web: ironmountain.com

