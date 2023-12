Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Intandemly su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Fornisce in modo simultaneo software di marketing e vendita basato su account + esperti per generare domanda, coinvolgimento ed entrate dagli account target. Ottieni una combinazione di persone, processi e la nostra piattaforma di vendita. Oltre 400 organizzazioni si sono affidate a Intandemly per promuovere il coinvolgimento nelle vendite. Il software basato su SaaS oggi viene utilizzato da organizzazioni che vanno da 1 a 10.000 persone. Identificazione: offre simultaneamente un'estensione Chrome che semplifica l'identificazione eliminando l'immissione di dati per i rappresentanti. Ricerca i tuoi account e potenziali clienti, ottieni dati di contatto aggiornati e inseriscili nel modulo Prospettiva. Prospettivo: potenzia le vendite con il nostro CRM integrato che offre approfondimenti, gestione dell'account, chiamate, automazione della posta elettronica e altro ancora. Crea un flusso di lavoro di vendita ottimizzato per aiutarti a concludere più affari. Coinvolgimento: crea un pubblico di account ed esegui riproduzioni attraverso pubblicità, Linkedin, retargeting direct mail ed e-mail. Allinea il marketing con il resto dell'organizzazione e raggiungi i clienti nel modo più personalizzato.

Sito web: intandemly.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Intandemly. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.