iHeartRadio è una piattaforma americana di trasmissione gratuita, podcast e radio in streaming di proprietà di iHeartMedia, Inc. È stata fondata nell'aprile 2008. A partire dal 2019, iHeartRadio funziona come marchio ombrello nazionale per la rete radiofonica di iHeartMedia che aggrega le sue oltre 850 stazioni radio iHeartMedia locali in tutto il mondo. Stati Uniti, così come centinaia di altre stazioni di vari altri media (con aziende come Cumulus Media, Cox Radio e Beasley Broadcast Group che utilizzano questo servizio). Il servizio include più di 250.000 podcast, offre un sistema di consigli musicali e funzionalità on-demand e consente agli ascoltatori di salvare e riprodurre brani dalle trasmissioni in diretta in playlist digitali. Le funzionalità on-demand richiedono un canone di abbonamento. iHeartRadio è disponibile su oltre 250 piattaforme e 2.000 dispositivi tra cui altoparlanti intelligenti, cruscotti digitali, tablet, dispositivi indossabili, smartphone, assistenti virtuali, TV e console di gioco. iHeartRadio ha lanciato eventi di punta a marchio nazionale a partire dall'iHeartRadio Music Festival inaugurale nel 2011. Altri importanti eventi iHeartRadio includono iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, l'iHeartRadio Jingle Ball Tour a livello nazionale, iHeartRadio Wango Tango e gli iHeartRadio Music Awards. iHeartRadio ospita regolarmente spettacoli intimi presso i teatri iHeartRadio di Los Angeles e New York.

Sito web: iheart.com

