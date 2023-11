Sfoglia i migliori siti di ricerca di lavoro in un'unica app e salva i lavori con un solo tocco. Salva e monitora tutti i tuoi lavori nella tua bacheca Huntr. Sposta i lavori da una fase all'altra e scopri a che punto sei con ogni opportunità. Tieni traccia delle date importanti come colloqui, scadenze e attività urgenti. Aggiungi attività e note relative alla ricerca di lavoro. Visualizza i tuoi lavori su una mappa. Un browser per la ricerca del lavoro: Huntr ti consente di selezionare i tuoi siti di ricerca di lavoro preferiti e di esplorarli tutti in un'unica app con una sola ricerca. Trova un annuncio di lavoro che ti piace e salvalo sulla tua bacheca Huntr con un solo tocco. Potente strumento di monitoraggio del lavoro: Tieni traccia di tutto ciò che devi sapere sulle tue opportunità di lavoro. Aggiungi attività, note ed eventi importanti come interviste, scadenze e offerte. Salva l'URL della pubblicazione, la qualifica professionale, lo stipendio, l'ubicazione, l'azienda e altro ancora.

Sito web: huntr.co

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Huntr. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.