HireMojo è una piattaforma di automazione delle assunzioni che copre non solo tutte le funzioni ATS, ma utilizza l'intelligenza artificiale, i big data e i robot per automatizzare molti dei processi amministrativi manuali coinvolti nelle assunzioni, consentendo a te e al tuo team di concentrarvi sugli aspetti umani dell'assunzione, come i colloqui , estendendo le offerte e negoziando il noleggio. Abbiamo anche aggiunto la possibilità di avere un reclutatore valutato, controllato e di alto livello che gestisca l'intero processo di assunzione per te a una frazione di quanto spenderesti presso un'agenzia.

Sito web: hiremojo.com

