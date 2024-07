Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Hints su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Suggerimenti AI Assistant è un potente strumento progettato per aiutare le aziende a risparmiare tempo e aumentare l'efficienza automatizzando le attività banali. Funziona consentendo agli utenti di comunicare con Hintsbot come farebbero con un collega umano, consentendo loro di aggiungere rapidamente attività, aggiornare stati e creare ticket. Si integra perfettamente con i flussi di lavoro esistenti, inclusi CRM e strumenti di gestione dei progetti, e può essere utilizzato per acquisire rapidamente dati, aggiungere contatti, aggiornare documenti aziendali e inviare appunti sulle riunioni. È facile iniziare, con una gamma di piani tariffari e una comunità di utenti che forniscono supporto. Suggerimenti AI Assistant fornisce un modo semplice ed efficiente per aiutare le aziende a rimanere organizzate e a risparmiare tempo.

Sito web: hints.so

