L'unica soluzione che soddisfa i membri ovunque si trovino in ogni fase del continuum dell'assistenza muscolo-scheletrica: prevenzione, fase acuta, cronica e pre/post-intervento chirurgico. La tua clinica digitale per la cura delle articolazioni e dei muscoli. Prendi il controllo del tuo dolore. Recuperare dall'infortunio. Anche prepararsi per un intervento chirurgico. Unisciti a Hinge Health per cure esperte che si adattano alla tua vita frenetica.

Sito web: hingehealth.com

