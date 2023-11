Included Health

Non devi gestire solo la tua salute: hai la Salute Inclusa (precedentemente Grand Round). Saluta il tuo team di assistenza personale composto da medici, infermieri e coordinatori sanitari con licenza completa, personale e reperibili per fornirti l'assistenza della massima qualità. Connettiti in un lampo con i medici della rete, seconde opinioni di esperti e risposte a tutte le tue domande sulla salute e sui benefici. Questo beneficio coperto dal datore di lavoro non ti costerà nulla.

Sito web: includedhealth.com

