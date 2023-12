Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Conduit su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Software di gestione delle banchine: riduci gli straordinari, migliora l'efficienza e misura tutto con un sistema configurabile che il tuo team e i tuoi trasportatori adoreranno. Conduit – OpenTable per magazzini – crea software per magazzini per automatizzare la pianificazione con i camionisti. Ogni giorno, centinaia di migliaia di magazzini hanno camion in fila perché la pianificazione e il check-in vengono attualmente effettuati tramite e-mail, fogli di calcolo e carta. Conduit automatizza questi processi per aiutare i camion a entrare e uscire più velocemente e i magazzini a entrare e uscire i prodotti più velocemente. Conduit è facile da integrare con i sistemi di gestione del trasporto e del magazzino degli spedizionieri, nonché con i sistemi di vettori e intermediari.

Sito web: helloconduit.com

