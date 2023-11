Un notebook basato sull'intelligenza artificiale, basato sui tuoi documenti, progettato per aiutarti a ottenere informazioni più rapidamente. NotebookLM è un prodotto sperimentale progettato per sfruttare la potenza e la promessa dei modelli linguistici abbinati ai contenuti esistenti per ottenere informazioni critiche più rapidamente. Consideralo come un assistente di ricerca virtuale in grado di riassumere fatti, spiegare idee complesse e fare brainstorming su nuove connessioni, il tutto in base alle fonti selezionate. Una differenza fondamentale tra NotebookLM e i tradizionali chatbot AI è che NotebookLM ti consente di "radicare" il modello linguistico nelle tue note e fonti. Il radicamento della fonte crea in modo efficace un'intelligenza artificiale personalizzata esperta nelle informazioni rilevanti per te. A partire da oggi, puoi basare NotebookLM su specifici documenti Google di tua scelta e presto aggiungeremo ulteriori formati.

