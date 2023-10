Coggle è un'applicazione web freeware per la mappatura mentale. Coggle produce documenti strutturati gerarchicamente, come un albero ramificato. Ciò contrasta con altri editor collaborativi, come Google Docs, che forniscono formati di documenti lineari (documenti di testo) o tabulari (foglio di calcolo). I suoi autori promettono che sarà “gratuito per sempre”.

Sito web: coggle.it

