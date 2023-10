Glowing Bear è un frontend web per il client IRC WeeChat e si sforza di essere un'interfaccia moderna. Si affida a WeeChat per svolgere tutto il lavoro pesante e fornisce inoltre alcune funzionalità interessanti, come l'incorporamento di immagini, video e altri contenuti. La parte migliore, tuttavia, è che puoi utilizzarlo da qualsiasi dispositivo Internet moderno, che si tratti di un computer, un tablet o uno smartphone, e tutte le tue cose sono lì, ovunque tu sia. Non devi occuparti dei complicati dettagli tecnici e tutto ciò che devi installare è un browser o la nostra app.

Sito web: glowing-bear.org

