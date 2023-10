MediathekViewWeb è una semplice interfaccia browser per accedere all'elenco dei film del progetto MediathekView. A differenza di MediathekView, MediathekViewWeb non deve installare alcun programma né scaricare un elenco di film, quindi la ricerca è immediatamente disponibile nel browser. Poiché la query viene eseguita sul server, i requisiti per il dispositivo finale (browser) sono minimi e poiché non è necessario installare Java, il sito web può essere utilizzato anche su smartphone e tablet.

Sito web: mediathekviewweb.de

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MediathekViewWeb. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.