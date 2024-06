Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Flowmonk su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Flowmonk è una suite di strumenti Webflow senza codice che ti aiuta a creare siti Webflow migliori. Con una mentalità basata su Webflow, stiamo creando strumenti per progettisti e sviluppatori di Webflow per creare siti Webflow più intelligenti e veramente dinamici. Sperimenta la sincronizzazione in tempo reale tra Webflow e Airtable con Flowmonk. Mantieni costantemente aggiornata la tua base Airtable mentre pubblichi su Webflow e osserva gli aggiornamenti istantanei sul tuo sito Webflow quando aggiungi nuovi record in Airtable. Con la nostra funzione di configurazione automatica Airtable, puoi configurare rapidamente e iniziare a utilizzare Flowmonk in pochi minuti. Il nostro configuratore automatico Airtable semplifica il processo di configurazione generando automaticamente la base Airtable in base alla struttura del Webflow CMS. Hai già una base Airtable esistente? Nessun problema! La mappatura intelligente semplifica il processo di configurazione abbinando e mappando automaticamente i campi con nomi identici.

Sito web: flowmonk.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Flowmonk. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.