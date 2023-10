La nostra divisione UK Bus gestisce circa un quinto dei servizi di autobus locali nel Regno Unito ed è uno dei maggiori operatori di autobus con una flotta di circa 6.400 autobus in Inghilterra, Scozia e Galles. Disponiamo di linee di autobus che servono 40 delle città più grandi del Regno Unito, fornendo trasporti pubblici di grande valore per studenti, pendolari, viaggiatori per piacere e viaggiatori agevolati.

Sito web: firstbus.co.uk

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a First Bus. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.