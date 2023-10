Ottieni il credito che meriti. Risultati dell'applicazione istantanei. Acquista i migliori marchi nazionali. Fingerhut è un catalogo/rivenditore online americano. Fingerhut è stata fondata nel 1948 da William Fingerhut e suo fratello Manny, vendendo coprisedili per automobili. Nel 1952, l'azienda si riposizionò come società di cataloghi di vendita per corrispondenza e diversificò i suoi prodotti includendo asciugamani, stoviglie e strumenti.

Sito web: fingerhut.com

