Fieldlens è l'unico strumento gratuito che ti fa risparmiare ore ogni settimana e ti fa mangiare il tuo lavoro a colazione. È una collaborazione totale sul campo. Dalle osservazioni in tempo reale ai report giornalieri automatizzati fino alla punch list, Fieldlens offre ai team di progetto la stessa visualizzazione in modo che possano esaminare il progetto in tempo reale.

Sito web: fieldlens.com

