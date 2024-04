Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Faros AI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Faros AI è la tua infrastruttura per le operazioni di ingegneria: visualizzazione in un unico riquadro di velocità, qualità, obiettivi e altro ancora! Faros integra tutte le tue origini dati di progettazione per offrirti una visibilità olistica sull'intero ciclo di vita dello sviluppo del software. Elimina le congetture dalla pianificazione in modo da poter prendere decisioni, allocare risorse e migliorare la produttività sulla base di dati reali. Aggiungere una nuova origine dati è semplice come premere un interruttore, anche se si tratta di un sistema sviluppato internamente.

Sito web: faros.ai

