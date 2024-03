ERMES è una piattaforma integrata dati + media. Il suo obiettivo è utilizzare i dati e l'intelligenza artificiale per rendere la pubblicità semplice, accurata e redditizia per tutte le aziende, grandi e piccole. La piattaforma ERMES comprende: - Oltre 295 milioni di profili di consumatori deterministici (240 milioni di Stati Uniti/55 milioni di Francia), con oltre 380 segmenti di pubblico, inclusi criteri di comportamento e intenzione di acquisto per creare un targeting personalizzato. - Un modulo di arricchimento CRM self-service per conoscere meglio i tuoi prospect e clienti - Un modulo di lancio delle campagne che ti consente di creare e attivare piani media che massimizzano le prestazioni in base al tuo pubblico e ai tuoi budget - Un modulo di creazione di annunci che ti consente di crea facilmente formati pubblicitari per tutti i media - Un modulo di analisi delle prestazioni che ti consente di comprendere i tuoi risultati a colpo d'occhio e ottimizzarli di conseguenza. ERMES vanta oltre 70 connettori, tra cui: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, email, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Questi connettori consentono sia di creare campagne mirate su questi canali e per misurare la loro performance aggregata. La piattaforma ERMES è disponibile in tre configurazioni principali: - Una versione Multi-locale, che semplifica la gestione della pubblicità locale punto vendita per punto vendita, in base al bacino di utenza. - Una versione Consulting che permette a tutte le agenzie di offrire ai propri clienti servizi media ad alte prestazioni. - Una versione per gli inserzionisti che consente ai marchi di gestire in modo indipendente i propri budget e le prestazioni dei media. Con diverse centinaia di clienti attivi e milioni di dollari di campagne gestite, ERMES è la soluzione Ad Tech Made in France per una pubblicità facile, precisa ed economica su tutti i canali media.

Categorie :

Sito web: ermes.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Ermes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.