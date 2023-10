Electricity Map

L'API Electricity Maps fornisce accesso in tutto il mondo all'intensità di carbonio della rete storicamente, in tempo reale e come previsione per le prossime 24 ore, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Sito web: electricitymaps.com

