Scopri, iscriviti e crea mappe interattive. Map Buddy (in precedenza Radar) ti consente di creare, scoprire e iscriverti a mappe interattive. Trova camion di cibo, vendite di garage, buon caffè e altro ancora! Organizza la tua prossima caccia al tesoro amichevole o lascia biglietti a sorpresa per i tuoi cari. Non c'è davvero niente di simile a Map Buddy là fuori!

Sito web: mapbuddy.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Map Buddy. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.