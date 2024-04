Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Edge Impulse su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Edge Impulse offre gli ultimi strumenti di machine learning, consentendo a tutte le aziende di creare prodotti edge più intelligenti. La nostra tecnologia consente agli sviluppatori di immettere sul mercato più prodotti IA in tempi più rapidi e aiuta i team aziendali a sviluppare rapidamente soluzioni specifiche per il settore in settimane anziché in anni. Edge Impulse offre potenti funzionalità di automazione e low-code per semplificare la creazione di set di dati preziosi e lo sviluppo di un'intelligenza artificiale avanzata con lo streaming di dati. Con oltre 75.000 sviluppatori e partnership con i principali fornitori di silicio, Edge Impulse offre un'esperienza di integrazione perfetta per convalidare e implementare con sicurezza nel più grande ecosistema hardware.

Sito web: edgeimpulse.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Edge Impulse. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.