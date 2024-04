Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Dream100.Ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Dream100.ai è uno strumento innovativo nato dall'intersezione tra la tecnologia AI all'avanguardia e la potente strategia di Dream100 Engagement. Utilizzato per interagire con i post LinkedIn di Dream100 (creatori di LinkedIn che possono influenzare i clienti Dream di una nicchia) con commenti di tipo umano utilizzando l'intelligenza artificiale. La maggior parte dei fondatori o fornitori di servizi B2B ottengono un tasso di risposta inferiore all'1% per i loro DM/mail a freddo a causa della mancanza di fiducia. Per creare fiducia e aumentare il tasso di risposta al 30%, devono interagire direttamente con i clienti dei loro sogni o con Dream100 prima di presentare i loro servizi. Il nostro software riduce il tempo necessario per impegnarsi quotidianamente da 5 ore manualmente a 1 ora.

Sito web: dream100.ai

