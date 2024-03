Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Distil.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Distil è uno strumento di marketing rivoluzionario che dà un senso ai tuoi dati e ti consente di parlare a tutto il tuo pubblico come individui. Quando distilli il tuo marketing elimini il rumore e cogli l'essenza di ciò che i tuoi clienti e potenziali clienti stanno cercando, i canali che preferiscono e i momenti in cui sono più reattivi. Non è necessario confrontarsi con il machine learning o con sofisticate analisi dei dati poiché Distil si integra facilmente con gli strumenti delle tue campagne esistenti per liberare il potere dei tuoi esperti di marketing e dei pensatori creativi commerciali.

Sito web: distil.ai

