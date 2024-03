Digsite è sempre stato un esperto nella qualità online, ma sapevamo che era necessaria una soluzione più ampia per soddisfare le crescenti e diversificate esigenze dei clienti. La soluzione doveva essere una piattaforma molto più fluida e integrata sia per l'iterazione qualitativa che per la convalida quantitativa. Abbiamo deciso di creare una piattaforma olistica e integrata per l'iterazione qualitativa e la convalida quantitativa PIÙ il campione in modo che tu possa ricontattare i partecipanti e ottenere risposte di qualità. Volevamo una soluzione che ti permettesse di svolgere l'intero studio da solo, ma con servizi di supporto e consulenza su richiesta se ti rendi conto di aver bisogno di assistenza o desideri passare a un approccio più complesso. Inoltre, puoi essere reattivo e flessibile rispetto alle esigenze del tuo team senza dover cambiare fornitore o piattaforma nel corso del processo. Con Digsite Sprint, i partecipanti possono annotare concetti, votare idee e condividere esperienze attraverso foto e video o persino interviste video interattive dal vivo. Con Digsite Pulse puoi testare rapidamente aree di opportunità, concetti, annunci e altro ancora. Follow-up con partecipanti quantitativi selezionati in un Digsite Sprint qualitativo per approfondire ancora di più. Con tutto, dagli studi quantitativi automatizzati agli studi qualitativi a servizio completo che possono essere reclutati dall'oggi al domani, l'agile piattaforma all-in-one di Digsite può fornirti rapidamente le informazioni di cui hai bisogno. Inoltre puoi passare da quant a qual (e viceversa) in un'unica piattaforma integrata. Questa è flessibilità!

Categorie :

Sito web: digsite.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Digsite. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.