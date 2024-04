Digital Link is your platform to create and manage GS1 digital link QR codes at scale. Bring your products online with just a GTIN, simplify compliance with Smart Pages, and engage shoppers better before and after purchase.

