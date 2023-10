L'app Daybook è un'app per diario personale, diario e note su Android, Alexa, Googe Assistant, Bixby, Web e iOS. Daybook web aiuta a registrare esperienze, pensieri e idee sul desktop. Sperimenta questo diario online di livello superiore nella comodità del tuo browser. Daybook è "The Next Generation Journal" che salvaguarda i tuoi ricordi e ti aiuta a riflettere sulle esperienze passate, analizzare e migliorare te stesso.

Sito web: daybook.app

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Daybook. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.