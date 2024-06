Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cyara su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La pluripremiata piattaforma Cyara CX Assurance aiuta le aziende ad accelerare lo sviluppo dell'esperienza del cliente, ad aumentare la qualità su tutti i canali digitali e vocali e a garantire i percorsi dei clienti end-to-end. La piattaforma Cyara supporta l'intero ciclo di vita dello sviluppo software per l'esperienza del cliente, dalla progettazione ai test funzionali e di regressione, ai test di accettazione degli utenti, ai test di carico e al monitoraggio della produzione. Effettuiamo test dal punto di vista del cliente, assicurandoci di identificare i problemi che influiscono sull'esperienza del cliente attraverso il complesso insieme di tecnologie utilizzate per fornire tale esperienza. www.cyara.com Vantaggi della piattaforma CX Assurance Piattaforma unica Gestisci l'intera gamma di esigenze di sviluppo e garanzia CX, dalla progettazione al monitoraggio. Esegui progettazione CX, rilevamento CX, test di regressione funzionale, test delle prestazioni, monitoraggio e risoluzione dei problemi. Lavora da un ambiente collaborativo che acquisisce progetti e test, consentendo a tutti i membri del team di condividere e riutilizzare script e dati tra le funzioni. Massima produttività Massimizza la produttività con l'automazione completa. Scopri automaticamente la CX esistente, crea e mantieni automaticamente script di test, esegui la creazione di script di test di facile utilizzo, riutilizza gli script di test tra tipi di test e riutilizza i dati di test tra casi di test e campagne. Cyara utilizza la Robotic Process Automation (RPA) come robot per generare automaticamente migliaia di interazioni con i clienti per simulare il contatto con i clienti nel mondo reale. Il più completo Supporta le più ampie esigenze di garanzia della CX garantendo percorsi completi del cliente omnicanale, dal self-service al servizio assistito da agenti e al desktop dell'agente. Testa la più ampia gamma di canali digitali e vocali tra cui IVR, chat, SMS, e-mail e altri. Abilita Agile e DevOps Accelera lo sviluppo e migliora la qualità abilitando pratiche Agile e DevOps. Spostati a sinistra generando casi di test dalla fase di progettazione. Promuovi la collaborazione attraverso la visualizzazione e l'attivazione di funzionalità progettate per team diversi.

Sito web: cyara.com

