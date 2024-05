Ottimizza il tuo feed prodotti, ottimizza la tua spesa. Indirizza più traffico al tuo negozio online e aumenta il tasso di conversione ottimizzando i dati del feed prodotto in base alle esigenze dei diversi canali, come annunci con schede di prodotto, siti Web di confronto dei prezzi o reti di affiliazione. - Importa i dati dei tuoi prodotti da varie fonti tra cui Shopify, Woocommerce, XML, CSV ecc. - Arricchisci i tuoi dati aggiungendo Google Analytics, Fogli Google o qualsiasi altro file per aumentare l'efficienza delle tue schede di prodotto. Ad esempio, puoi escludere automaticamente i prodotti con traffico elevato e conversione zero, bassa stagione, scorte limitate e disponibilità di varianti ridotta che aumenteranno il tuo ROAS. - Crea feed di prodotti XML o utilizza l'opzione API per pubblicare la tua scheda di prodotto su diversi canali, inclusi ma non limitati a Google, Facebook e Criteo. - Utilizza le regole IF-THEN per modificare i dati di prodotto per soddisfare le esigenze dei canali in modo da poter pubblicizzare tutti i tuoi prodotti e utilizzare appieno gli algoritmi dei canali. Non ci sono limiti su come puoi modificare i tuoi dati con le nostre regole IF-THEN. - Ricevi notifiche istantanee e crea regole di sicurezza per rendere il flusso di dati privo di errori in modo da poter risparmiare budget di marketing digitale e tempo operativo completamente sprecati. - Utilizza la nostra semplice interfaccia utente perfezionata dai feedback dei nostri membri: tutto in un unico posto. Diventa membro della nostra piattaforma di marketing digitale e accedi ai nostri prodotti, idee di consigli basati sul know-how su feed di prodotti e annunci e un ottimo supporto clienti.

Sito web: crwizard.com

