Craft media lists, measure performance, optimize content, navigate crises Arkreach is a product suite for your communications needs using reader-focused news media data to plan, optimize and assess. Through this product, you can craft media lists, measure article performance, optimize content, and navigate online crises. Our USP is focused on reader-focused data for news media sites that have been under-represented in most analytics products, and substituted with social media interaction data. Our Arkscore metric helps us navigate this vast data for analysis.

